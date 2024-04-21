Новые подробности гибели 19-летней беременной девушки, которую неделю искали тысячи людей в Молдове: Полиция располагает доказательствами, кто и как совершил убийство

«Последствия печальны, но мы сделали все возможное. В течение недели мы исследовали каждый сантиметр земли, проанализировали тысячи видеозаписей, шли под дождем, поднимали каждый камень, проверяли каждое место и переворачивали весь мусор. Но результаты появляются, когда есть много людей. Спасибо вам всем. Для нас важен вклад каждого человека. Выражаем соболезнования семье и родственникам», — говорится в заявлении Генинспектората полиции.