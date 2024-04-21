Новые подробности гибели 19-летней беременной девушки, которую неделю искали тысячи людей в Молдове: Полиция располагает доказательствами, кто и как совершил убийство

Чуда не произошло.
В распоряжении полиции оказались видеокадры с камер наблюдения, которые можно считать убедительными и неопровержимыми доказательствами того, что именно он убил ее.
На кадрах, снятых одной из камер, видно, что он привез ее к себе домой в село Кицкань-Векь Теленештского района около 21:00 и под утро вынес тело из дома и загрузил в багажник, куда же положил и лопату…
Полиция Молдовы поблагодарила сотрудников и волонтёров, более недели искавших пропавшую девушку из Оргеева, которую 20 апреля обнаружили мёртвой.
В поисковой операции задействовали более 900 человек.
«Последствия печальны, но мы сделали все возможное. В течение недели мы исследовали каждый сантиметр земли, проанализировали тысячи видеозаписей, шли под дождем, поднимали каждый камень, проверяли каждое место и переворачивали весь мусор. Но результаты появляются, когда есть много людей. Спасибо вам всем. Для нас важен вклад каждого человека. Выражаем соболезнования семье и родственникам», — говорится в заявлении Генинспектората полиции.
Напомним, что 19-летняя девушка села в машину и пропала.
Как ранее сообщала КП в Молдове, севшую в попутку 19-летнюю девушку искал весь Оргеев.