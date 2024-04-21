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Вторую волну паводка ожидают на севере Казахстана

Петропавловск и Кызылжарский район на севере Казахстана пережили первую волну паводка, но ситуация остается сложной.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. На север Казахстана надвигается вторая волна паводков, сообщили в информационно-аналитической группе региона.

«В Сергеевском водохранилище наполняемость воды равна 166%. Вода была на отметке 348 сантиметров. Приближается вторая волна паводка», — сообщила главный специалист информационно-аналитической группы СКО Жазира Кожахметова.

Эвакуированные из Петропавловска и Кызылжарского района были размещены в эвакопунктах, которые функционируют в общежитиях университета и 4 колледжах города.

«Более 700 человек вернулись домой. 200 из них — дети. На данный момент эвакуировано более 13 тысяч человек», — отметила она.

Мобилизованные силы организуют различные мероприятия. Принимаются меры по спасению населения, животных, добавила Кожахметова.