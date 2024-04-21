В Воронежской области за сутки сгорели два дома и трактор с прицепом

За прошедшие сутки в Воронежской области случились три крупных пожара.
В субботу, 20 апреля, в 9.26 в дежурную часть МЧС сообщили, что загорелся гараж в селе Петропавловка Новоусманского района в переулке Зеленый. Пожар тушили 10 сотрудников спасательного ведомства на трех машинах. С огнем справились в 9.45. К тому времени гараж был поврежден пламенем по всей площади. В нем сгорел трактор с прицепом.
В тот же день в 16.55 вспыхнул двухэтажный жилой дом в деревне Борки Рамонского района на улице Победы. Огонь тушили 16 специалистов МЧС на четырех пожарных машинах. Полностью справиться с пламенем удалось только в 18.20. В результате пожара в двухэтажном доме 12×12м были повреждены огнем второй этаж и крыша по всей площади, а на первом этаже — кухня 4×5м.
А в воскресенье, 21 апреля, в 5.27 загорелся нежилой дом в селе Верхняя Тишанка Таловского района на улице 50 лет ВЛКСМ. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 6.28. Дом 10×5м полностью выгорел, рухнула крыша, сгорела стоявшая рядом дворовая постройка 3×15м.
На всех этих трех пожарах никто не пострадал. Причины возгораний еще предстоит выяснить.