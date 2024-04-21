В Воронежской области за сутки сгорели два дома и трактор с прицепом

В тот же день в 16.55 вспыхнул двухэтажный жилой дом в деревне Борки Рамонского района на улице Победы. Огонь тушили 16 специалистов МЧС на четырех пожарных машинах. Полностью справиться с пламенем удалось только в 18.20. В результате пожара в двухэтажном доме 12×12м были повреждены огнем второй этаж и крыша по всей площади, а на первом этаже — кухня 4×5м.