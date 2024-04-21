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В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье отбита атака противокорабельной ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к горожанам с просьбой доверять только информации из официальных источников.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО.

19 апреля в Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем. В ночь на 9 апреля украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов.

В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.

В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.