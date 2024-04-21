В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.