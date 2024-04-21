В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор обратился к горожанам с просьбой доверять только информации из официальных источников.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО.
19 апреля в Севастополе ПВО уничтожила воздушную цель над морем. В ночь на 9 апреля украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов.
В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.