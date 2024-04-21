Крымские врачи назвали топ-4 главные опасности для отдыхающих в летний сезон

— У нас ранняя весна в этом году, пошли уже первые жаркие дни. А люди еще не могут перестроиться, — отмечает Буглак. — А есть люди, подверженные частым простудным заболеваниям, и они носят пальто и куртки «до победного конца» — а это перегревание и сосудистые проблемы в виде обмороков, потери артериального давления. И могут развиваться инсульты и инфаркты.