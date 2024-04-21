Крымские врачи назвали топ-4 главные опасности для отдыхающих в летний сезон

В период летнего сезона крымские врачи чаще всего принимают туристов и местных жителей, которые жалуются на сильное падение артериального давления из-за жары, а также людей с травмами, полученными в авариях, на воде и в горах. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала и. о. директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галина Буглак.
По словам специалиста, инциденты часто происходят из-за того, что путешественники не успевают привыкнуть к изменениям погоды на полуострове. Из-за этих перепадов часто происходят скачки артериального давления, которые могут даже привести к инсульту и инфаркту.
— У нас ранняя весна в этом году, пошли уже первые жаркие дни. А люди еще не могут перестроиться, — отмечает Буглак. — А есть люди, подверженные частым простудным заболеваниям, и они носят пальто и куртки «до победного конца» — а это перегревание и сосудистые проблемы в виде обмороков, потери артериального давления. И могут развиваться инсульты и инфаркты.
Плохому самочувствию из-за погоды подвержены не только гости полуострова, но и местные жители. Летом пациенты часто жалуются на сосудистые проблемы.
Кроме того, в конце весны медики начинают сталкиваться с массовыми ушибами, ссадинами и травмами из-за происшествий на воде, в горах и на дорогах.