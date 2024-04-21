Милиция ищет ушедшую из дома 14-летнюю девочку

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Милиция ведет поиски 14-летней Елизаветы Мурашко из агрогородка Лесковка, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
По информации правоохранительных органов, в пятницу 19 апреля девочка ушла из дома, куда она направилась неизвестно. В настоящий момент нет никакой информации о том, где она находится.
«Приметы: рост 164 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка каре», — уточнили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Елизавета Мурашко была одета в черные кожаные штаны, черные кроссовки и светлую байку. Отмечается, что девочка и ранее много раз уходила из дома.
Накануне столичная милиция разыскивала женщину, которая ушла из приюта с двумя девочками. Позднее ее и двух детей обнаружили у родственников в целости и сохранности.