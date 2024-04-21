Украинский агент, взорвавший машину Прозорова, снимал дом под Уфой

Спустя несколько дней ФСБ заявила о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы Василия Малюка. В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. Сейчас Головченко находится под стражей.