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Воронежцев предупредили, что распространяется фейк про мобилизацию

Ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о мобилизации 7 мая.

Воронежцев предупредили, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о мобилизации 7 мая, сразу после инаугурации президента РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Война с фейками».

Воронежцев предупредили, что фейк на резонансную тему используется для рекламы. Подписчиков привлекают заголовком с известной датой инаугурации президента, на основе которой делают безосновательные выводы.

Россия на данный момент не испытывает необходимости в мобилизации. Потребности ВС РФ полностью закрываются за счет контрактной службы.