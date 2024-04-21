Воронежцев предупредили, что распространяется фейк про мобилизацию

Воронежцев предупредили, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о мобилизации 7 мая, сразу после инаугурации президента РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Война с фейками».
Воронежцев предупредили, что фейк на резонансную тему используется для рекламы. Подписчиков привлекают заголовком с известной датой инаугурации президента, на основе которой делают безосновательные выводы.
Россия на данный момент не испытывает необходимости в мобилизации. Потребности ВС РФ полностью закрываются за счет контрактной службы.