В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы

В Самарской губернской думе 18 апреля 2024 года на заседании общественной комиссии по охоте и рыболовству при профильном комитете обсудили вопрос сохранения водных биологических ресурсов в нерестовый и паводковый периоды. С 20 апреля до 10 июня в регионе устанавливается запрет добычи всех водных биологических ресурсов. В это время будут проводиться рейды, плановые и внеплановые проверки, чтобы свести к минимуму случаи браконьерства.