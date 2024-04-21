Ранее судимый минчанин продал чужой ВАЗ за 550 рублей с помощью бывшей девушки и попадет под суд

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего ранее неоднократно судимого минчанина, обвиняемого в краже, пишет агентство «Минск-Новости».
В прокуратуре Фрунзенского района рассказали, что проходя мимо поликлиники (ул. Налибокская), обвиняемый обратил внимание на припаркованный «ВАЗ».
Машина была незапертая. И тогда он забрался в салон и забрал себе документы на автомобиль.
Спустя несколько недель он попросил у бывшей девушки мобильный телефон, сделал фото машины и разместил с ее аккаунта объявление о продаже. А подруга думала, что авто принадлежит бывшему кавалеру. За машину покупатель отдал 550 рублей.
Оказалось, что это машина троих приятелей, которые купили ее недавно вскладчину.
Теперь обвиняемый предстанет перед судом. Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.