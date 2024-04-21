Река на севере Омской области грозит затопить жилые дома

«22−23 апреля 2024 года в реке Шиш у села Васисс Тарского муниципального района ожидается достижение критериев опасного явления “половодье” с затоплением пойменных территорий (ОЯ=867 см). Ожидается подтопление домов и приусадебных участков», — указано в официальной публикации.
При возникновении соответствующей ЧС рекомендуется уточнить план эвакуации с прилегающих территорий, в том числе имущества тарчан, а также проверить пункты временного размещения для местных жителей.
Отметим, вероятность сложного прохождения паводка в указанном районе прогнозировалась в середине апреля 2024 года. При этом заявлялось, что в северных районах области, включая Тарский, в период ледохода направлены специалисты МЧС.
Напомним, с наступлением паводка в 2024 году наиболее серьезной ситуация оказалась в Русско-Полянском районе.