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Река на севере Омской области грозит затопить жилые дома

На уровне ГУ МЧС по Омской области 21 апреля 2024 года выпущено предупреждение об опасном явлении, связанном с половодьем. Негативные тенденции прогнозируются на севере региона, где протекает река Шиш.

«22−23 апреля 2024 года в реке Шиш у села Васисс Тарского муниципального района ожидается достижение критериев опасного явления “половодье” с затоплением пойменных территорий (ОЯ=867 см). Ожидается подтопление домов и приусадебных участков», — указано в официальной публикации.

При возникновении соответствующей ЧС рекомендуется уточнить план эвакуации с прилегающих территорий, в том числе имущества тарчан, а также проверить пункты временного размещения для местных жителей.

Отметим, вероятность сложного прохождения паводка в указанном районе прогнозировалась в середине апреля 2024 года. При этом заявлялось, что в северных районах области, включая Тарский, в период ледохода направлены специалисты МЧС.

Напомним, с наступлением паводка в 2024 году наиболее серьезной ситуация оказалась в Русско-Полянском районе.