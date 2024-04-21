В милиции рассказали, как бороться с шумными соседями

Если до приезда правоохранителей шум прекратится, вызов не будут расценивать как ложный. По факту обращения все равно будет проведена проверка — милиционеры опросят инициатора сообщения, других соседей и тех, на кого поступила жалоба. По результатам проверки будет приниматься решение о мерах воздействия.