В милиции рассказали, как бороться с шумными соседями

«Если нарушитель покоя не реагируют на просьбы вести себя тише, следует сообщить об этом в милицию, в том числе по телефону 102. Записанные на камеру смартфона или диктофон шумы помогут правоохранителям оперативно привлечь виновного к ответственности», — отметили в милиции.
Если до приезда правоохранителей шум прекратится, вызов не будут расценивать как ложный. По факту обращения все равно будет проведена проверка — милиционеры опросят инициатора сообщения, других соседей и тех, на кого поступила жалоба. По результатам проверки будет приниматься решение о мерах воздействия.
«За нарушение правил пользования жилыми помещениями в период с 23 часов до 7 утра Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин. Граждан, систематически нарушающих покой соседей, в судебном порядке могут выселить без предоставления другого жилья», — напомнили в МВД.