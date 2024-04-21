ГПК: за четыре месяца на границе умерли пять мигрантов

«В 2021 году белорусскими пограничниками зафиксирована гибель 6 беженцев, а в 2022 — 9, то в 2023 году жертвами стали 28 человек. За неполные четыре месяца текущего года зафиксирована гибель уже 5 иностранцев», — подытожил Антон Бычковский.