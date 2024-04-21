ГПК: за четыре месяца на границе умерли пять мигрантов

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Белорусские пограничники после начала миграционного кризиса на границе с ЕС обнаружили 48 тел мигрантов, рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По его словам, европейские страны ужесточают политику в отношении мигрантов. Национальное законодательство подменяет международное право. В отношении мигрантов безнаказанно применяется физическая сила.
«Возведенные опасные заграждения, практика насилия приводит к смертям иностранцев в приграничье», — констатировал официальный представитель Госпогранкомитета.
После чего добавил, что после того, как начался миграционный кризис белорусские пограничники обнаружили на границе 48 тел иностранных граждан, из которых половина на польской границе.
«В 2021 году белорусскими пограничниками зафиксирована гибель 6 беженцев, а в 2022 — 9, то в 2023 году жертвами стали 28 человек. За неполные четыре месяца текущего года зафиксирована гибель уже 5 иностранцев», — подытожил Антон Бычковский.