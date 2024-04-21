21 апреля около 3:30 недалеко от дамбы в Кронштадском районе Петербурга (122-й км КАД) 34-летний житель Волгоградской области, управляя тягачом Skania P400 с полуприцепом, груженным 15 тоннами щебня, не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате аварии грузовик встал поперек КАД. В ДТП никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что в районе аварии были организованы пути объезда.
Фура со щебнем ночью перегородила КАД у дамбы в Кронштадте
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с аварией, в результате которой большегруз, перевозивший 15 тонн щебня, перегородил КАД около дамбы в Кронштадте в ночь на 21 апреля, сообщили в пресс-службе полиции.