Фура со щебнем ночью перегородила КАД у дамбы в Кронштадте

21 апреля около 3:30 недалеко от дамбы в Кронштадском районе Петербурга (122-й км КАД) 34-летний житель Волгоградской области, управляя тягачом Skania P400 с полуприцепом, груженным 15 тоннами щебня, не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате аварии грузовик встал поперек КАД. В ДТП никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что в районе аварии были организованы пути объезда.