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В Петербурге спасают ребенка после взрыва в Знаменке. Он получил осколочные ранения

В Петербурге спасают ребенка после взрыва в усадьбе Знаменка.

Врачи детской больницы на Авангардной спасают 12-летнего подростка с осколочными ранениями грудной клетки. Мальчик утверждает, что взорвал найденную в парке петарду. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.

Инцидент произошел накануне вечером на территории усадьбы Знаменка в Петергофе. Именно туда в девятом часу приехала карета скорой помощи. Медики прибыли к 12-летнему подростку, который подорвался, как он утверждает, на найденной там же петарде.

Мальчик находится на домашнем обучении, воспитывается матерью, которая занимает должность руководителя в одном из банков. Проводится проверка.