В Петербурге спасают ребенка после взрыва в Знаменке. Он получил осколочные ранения

Врачи детской больницы на Авангардной спасают 12-летнего подростка с осколочными ранениями грудной клетки. Мальчик утверждает, что взорвал найденную в парке петарду. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.
Инцидент произошел накануне вечером на территории усадьбы Знаменка в Петергофе. Именно туда в девятом часу приехала карета скорой помощи. Медики прибыли к 12-летнему подростку, который подорвался, как он утверждает, на найденной там же петарде.
Мальчик находится на домашнем обучении, воспитывается матерью, которая занимает должность руководителя в одном из банков. Проводится проверка.