Сотрудники МЧС показали, в каком состоянии сейчас находятся затопленные омские сёла

В настоящее время спасатели проводят работы в двух сёлах Русско-Полянского района Омской области, где оказались подтоплены жилые дома и придворовая территория.
Жителям села Сибирское и Цветочное сотрудники МЧС помогают в просушке домов, их очистке от принесённого водой мусора и переноске мебели. Помощь оказывают 20 спасателей и две единицы техники.
«Помощь будет оказана всем! Мы проводим подворовые обходы, спрашиваем у жителей, чем можем им помочь. Совместно с местными властями определили места, где необходимо начать работу в первую очередь. Оперативно принимаем меры, очищаем территорию, при помощи тепловых пушек просушиваем дома», — рассказал старший инженер-руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части майор внутренней службы Владимир Амелин.
Ранее сообщалось, что в Русско-Полянском районе оказались подтоплены 55 домов и 60 приусадебных участков. Для местных жителей, пострадавших от паводка, организовали пункты временного размещения.