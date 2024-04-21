Сотрудники МЧС показали, в каком состоянии сейчас находятся затопленные омские сёла

«Помощь будет оказана всем! Мы проводим подворовые обходы, спрашиваем у жителей, чем можем им помочь. Совместно с местными властями определили места, где необходимо начать работу в первую очередь. Оперативно принимаем меры, очищаем территорию, при помощи тепловых пушек просушиваем дома», — рассказал старший инженер-руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части майор внутренней службы Владимир Амелин.