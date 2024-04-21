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В Казани сгорело кафе на улице Бурхана Шахиди

Дым охватил всю улицу.

Источник: Татарстан 24

Ночью после закрытия торговых павильонов на улице Бурхана Шахиди произошел пожар, который окутал рынок дымом. Об этом сообщил наш корреспондент.

Предварительно сообщается, что очаг возгорания был в кафе. После смены работники забыли выключить электрическую плитку, что привело к загоранию углей. Огонь перекинулся на стулья.

Один из сотрудников рынка отметил, что это не первый случай возгорания за день. Днем черный дым окутал трубы, но все обошлось. В этот раз задымление было гораздо серьезнее, и магазины понесли значительный ущерб. В пожаре никто из людей не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что в Казани ларек с шаурмой сгорел накануне открытия. Пожар произошел на улице Четаева.

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