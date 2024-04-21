В Казани сгорело кафе на улице Бурхана Шахиди

Ночью после закрытия торговых павильонов на улице Бурхана Шахиди произошел пожар, который окутал рынок дымом. Об этом сообщил наш корреспондент.
Предварительно сообщается, что очаг возгорания был в кафе. После смены работники забыли выключить электрическую плитку, что привело к загоранию углей. Огонь перекинулся на стулья.
Один из сотрудников рынка отметил, что это не первый случай возгорания за день. Днем черный дым окутал трубы, но все обошлось. В этот раз задымление было гораздо серьезнее, и магазины понесли значительный ущерб. В пожаре никто из людей не пострадал.
Ранее мы рассказывали, что в Казани ларек с шаурмой сгорел накануне открытия. Пожар произошел на улице Четаева.