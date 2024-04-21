В Казани сгорело кафе на улице Бурхана Шахиди

Один из сотрудников рынка отметил, что это не первый случай возгорания за день. Днем черный дым окутал трубы, но все обошлось. В этот раз задымление было гораздо серьезнее, и магазины понесли значительный ущерб. В пожаре никто из людей не пострадал.