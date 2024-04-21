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В Казани подростки напали на администратора сауны, отказываясь платить штраф

Подростки нанесли ущерб заведению в размере 4 тысяч рублей.

Источник: Татарстан 24

Группа несовершеннолетних устроила беспорядки в общественном заведении, отказавшись оплатить ущерб. Подростки разгуливали по помещению и портили имущество под воздействием алкоголя. Однако, вместо возмещения ущерба, один из них совершил нападение на администратора, сообщил наш корреспондент.

По предварительной информации, причиненный ущерб составил около 4 тысяч рублей, включая повреждения бильярдного стола, бассейна и другого оборудования, а также множество мусора, оставленного после посещения. В результате нападения, одной из посетительниц было диагностировано рассечение головы, и она была доставлена в больницу.

На месте работали сотрудники полиции, расследующие происшествие и ищущие подростков, совершивших нападение.

Ранее мы писали, что в Казани подростки устроили ночные гонки с полицией. Один из них был задержан за мелкое хулиганство.