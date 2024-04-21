В Казани подростки напали на администратора сауны, отказываясь платить штраф

По предварительной информации, причиненный ущерб составил около 4 тысяч рублей, включая повреждения бильярдного стола, бассейна и другого оборудования, а также множество мусора, оставленного после посещения. В результате нападения, одной из посетительниц было диагностировано рассечение головы, и она была доставлена в больницу.