Паводки в Казахстане: вода подошла к дачным массивам Уральска

«На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции», — говорится в сообщении.