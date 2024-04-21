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Паводки в Казахстане: вода подошла к дачным массивам Уральска

В эти минуты из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

«На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции», — говорится в сообщении.

Как пояснил начальник управления по ЧС города Уральска Амангельды Ешмуханов, здесь находятся шесть дачных садоводств, в которых расположены 820 участков.

«Зимой здесь постоянно проживает 196 семей. Заблаговременно, неделю назад, почти все они были эвакуированы. Остались единицы, которые сторожат свои дома и садовые участки. В настоящий момент отказавшихся выезжать местная полиция эвакуирует принудительно», — сообщил Амангельды Ешмуханов.