Паводки в Казахстане: вода подошла к дачным массивам Уральска

«На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции», — говорится в сообщении.
Как пояснил начальник управления по ЧС города Уральска Амангельды Ешмуханов, здесь находятся шесть дачных садоводств, в которых расположены 820 участков.
«Зимой здесь постоянно проживает 196 семей. Заблаговременно, неделю назад, почти все они были эвакуированы. Остались единицы, которые сторожат свои дома и садовые участки. В настоящий момент отказавшихся выезжать местная полиция эвакуирует принудительно», — сообщил Амангельды Ешмуханов.