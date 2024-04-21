В Москве задержали мужчину за продажу боевого арбалета

Транспортные полицейские на станции Москва-Курская в ходе мониторинга интернета нашли объявление о продаже за 25 тыс. рублей спортивного арбалета с внесенными в его конструкцию изменениями. В рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» они выступили в качестве покупателей, встретились с 60-летним продавцом в зале ожидания железнодорожной станции «Царицыно» и купили у него устройство. Его направили на исследование.