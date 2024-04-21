В Москве задержали мужчину за продажу боевого арбалета

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который продавал в Москве спортивный арбалет, переделанный в запрещенное к обороту метательное стрелковое оружие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Транспортные полицейские на станции Москва-Курская в ходе мониторинга интернета нашли объявление о продаже за 25 тыс. рублей спортивного арбалета с внесенными в его конструкцию изменениями. В рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» они выступили в качестве покупателей, встретились с 60-летним продавцом в зале ожидания железнодорожной станции «Царицыно» и купили у него устройство. Его направили на исследование.
«Согласно заключению экспертов, у арбалета была заменена штатная дуга с усилием натяжения тетивы в 43 кг на более мощную — до 73 кг. Таким образом, он был переделан в метательное стрелковое оружие, незаконный оборот которого является уголовно наказуемым деянием. Подозреваемый в сбыте житель столицы был задержан», — сказали в пресс-службе. Возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте оружия (ч. 7 ст. 222 УК РФ).