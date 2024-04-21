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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием машины ДПС

В аварии погибла 52-летняя женщина.

Источник: Время

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием машины ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Нижегородской области.

Напомним, 53-летнюю женщину сбили насмерть на нерегулируемом пешеходном переходе на трассе Нижний Новгород — Кстово вечером 19 апреля.

По данным следствия, женщину сбил инспектор ДПС, управляя служебной автомашиной марки «Skoda Octavia». От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователями СК России устанавливаются обстаятельства произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее по данному делу была организована проверка.