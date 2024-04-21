Российские военные полностью освободили населенный пункт Богдановка

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса “Оса-АКМ”. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.