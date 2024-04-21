Российские военные полностью освободили населенный пункт Богдановка

«Подразделения “Южной” группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.
«Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса “Оса-АКМ”. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.