В Молдове ещё одна девушка могла стать жертвой водителя, убившего 19-летнюю беременную: «Он подвозил меня 4 дня назад, и было ощущение, что от него исходит угроза»

«Именно по этой причине она говорила со своим другом на протяжении всего пути. Она была в наушниках, и друг постоянно слышал то, что происходит в машине, потому что она заметила какие-то моменты, которые показались, скажем так, нездоровыми», — уточнил Чернэуцану.