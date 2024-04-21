В Молдове ещё одна девушка могла стать жертвой водителя, убившего 19-летнюю беременную: «Он подвозил меня 4 дня назад, и было ощущение, что от него исходит угроза»

Подробности о пропавшей и найденной мертвой 19-летней девушке. Попутчица задержанного водителя рассказала, что он вел себя странно.
Глава ГИП Виорел Чернэуцану сообщил, что рассказала другая девушка, которая села в машину к подозреваемому через 4 дня после исчезновения Анны-Марии.
Свидетельница рассказала, что хотела добраться до Кишинева и села на попутку, а мужчина вел себя подозрительно. У девушки было ощущение, что от водителя исходит угроза.
«Именно по этой причине она говорила со своим другом на протяжении всего пути. Она была в наушниках, и друг постоянно слышал то, что происходит в машине, потому что она заметила какие-то моменты, которые показались, скажем так, нездоровыми», — уточнил Чернэуцану.