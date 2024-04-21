Уровень реки Урал в Атырау превысил 4 метра

По мере возникновения чрезвычайной ситуации уровень реки Урал в Атырау измеряется каждые 4 часа. Специалисты измеряют уровень, течение, глубину, ширину воды и подсчитывают, в каком объеме вода в среднем поступает в секунду, сообщили в оперштабе.
Полученное заключение контролеры передают в центр «Казгидромет», таким образом составляется гидрогеологический бюллетень.
По словам инженера-гидролога Людмилы Придановой, большая часть воды ожидается в мае.
«Река Урал поднялась на 2 метра выше своего обычного уровня. Сегодня, 21 апреля, общий уровень воды достиг 409 см. По оценкам, большая часть воды прибудет в начале мая. Предполагается, что к тому времени она попадет в поймы и скорость воды уменьшится».
На специальном гидропосте, определяющем уровень воды реки Урал, установлены несколько столбиков.
Для сравнения, в 2023 году в Атырау во время весеннего паводка уровень Урала достиг 440 см.
В Атырау продолжаются берегоукрепительные работы в связи с подъемом реки Жайык и увеличенным водосбросом из Ириклинского водохранилища. Для защиты города от паводков всего планируется построить 238 км дамб. По состоянию на 20 апреля, завершили строительство 203 км.