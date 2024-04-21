Уровень реки Урал в Атырау превысил 4 метра

«Река Урал поднялась на 2 метра выше своего обычного уровня. Сегодня, 21 апреля, общий уровень воды достиг 409 см. По оценкам, большая часть воды прибудет в начале мая. Предполагается, что к тому времени она попадет в поймы и скорость воды уменьшится».