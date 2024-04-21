Угонщик с 3 промилле алкоголя устроил ДТП в Брестской области

«Вблизи улицы Центральной он заметил припаркованный Renault Duster. Владелец иномарки некоторое время назад передал ее для ремонта. А мастер по своей невнимательности оставил ключи в замке зажигания. Поэтому молодому человеку не составила труда завести автомобиль», — рассказали в милиции.