Угонщик с 3 промилле алкоголя устроил ДТП в Брестской области

Инцидент произошел 17 апреля. 30-летний житель деревни Березовичи Брестской области находился в деревне Корнадь Свислочского района. В какой-то момент он решил возвращаться домой. Так как общественного транспорта не было, молодой человек решил воспользоваться чужим авто.
«Вблизи улицы Центральной он заметил припаркованный Renault Duster. Владелец иномарки некоторое время назад передал ее для ремонта. А мастер по своей невнимательности оставил ключи в замке зажигания. Поэтому молодому человеку не составила труда завести автомобиль», — рассказали в милиции.
Пьяный водитель смог проехать примерно 50 км. В деревне Шерешево Пружанского района он устроил ДТП и перевернул автомобиль на спину. На момент задержания концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 3 промилле.
Автомобиль с техническими повреждениями возвращен владельцу. Об угоне он даже не знал.
Возбуждено уголовное дуло по статье «Угон».