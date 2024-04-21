Александр Бастрыкин заинтересовался дракой, в которой погиб екатеринбуржец

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida на улице Сухоложской. 33-летний екатеринбуржец получил ранение колюще-режущим предметом в область сердца и скончался на месте.
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СРК Анатолию Надбитову поручено представить оперативный доклад о ходе расследования этого дела.
Как сообщалось ранее, руководитель СУ СКР России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования несовершеннолетнего и женщины в результате наезда «средств индивидуальной мобильности» в Екатеринбурге.