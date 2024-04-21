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В ЗКО переброшены дополнительные силы МЧС и МВД

Уральск. 21 апреля. КазТАГ — В Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и воинской части, а также министерства внутренних дел (МВД), сообщил на брифинге в Республиканском информационном штабе представитель МЧС Аскар Шарип.

Источник: ДЧС ЗКО

«В Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области и воинской части 52 859, а также МВД. Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые четыре часа», — сказал спикер.

Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык произошел перелив через земляной вал. Вода заполнила территории дачных массивов, расположенных на окраине Уральска. Сообщается, что на месте прорыва насыпной дамбы спасатели ДЧС Западно-Казахстанской и Кызылординской области, Астаны и военнослужащие воинской части 28237 МЧС проводят обход дачных домов, на наличие оставшихся жителей, берегоукрепительные работы, укладка мешкотар и инертных материалов, откачка воды.

Упоминается, что меры по эвакуации людей проведены заблаговременно. На воздушном судне произведено обследование местности с воздуха, также был поднят беспилотный летательный аппарат. На месте также работают сотрудники местной полиции.

Сообщается, что к этому часу по республике вернулись в свои дома 23 085 человек. Отведена вода из 4 551 жилых домов. Аварийно-спасательные и противопаводковые работы проводятся круглосуточно.

МЧС