В ЗКО переброшены дополнительные силы МЧС и МВД

«В Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области и воинской части 52 859, а также МВД. Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые четыре часа», — сказал спикер.