Врезалась в авто и скрылась по тротуару: дерзкой астанчанке грозит суд

Видео с дерзким водителем опубликовали в социальных сетях. Все произошло на улице Куйши Дина в районе Свято-Успенского кафедрального собора. Женщина, автомобиль которой «задела» нарушительница, звонит по телефону, по всей видимости, в полицию, и сообщает ее данные.
«Она скрывается с места преступления», — заявила женщина.
Как сообщили в департаменте полиции корреспонденту Tengrinews.kz, по данному факту сотрудники столичной полиции установили 42-летнюю женщину-водителя автомашины марки Nissan.
«Данное лицо привлекается по трем статьям за совершение и оставление места ДТП, а также езду по тротуарам. Собранный материал направлен в суд. Проводится дознание», — заявили в полиции.
Отметим, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение водителями правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году) либо лишение водительских прав на 6 месяцев; за оставление места ДТП — штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение водительских прав сроком на 1 год; за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам — штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). Если женщину признают виновной, она может заплатить свыше 300 тысяч тенге и лишиться прав.