Врезалась в авто и скрылась по тротуару: дерзкой астанчанке грозит суд

Отметим, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение водителями правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году) либо лишение водительских прав на 6 месяцев; за оставление места ДТП — штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение водительских прав сроком на 1 год; за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам — штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). Если женщину признают виновной, она может заплатить свыше 300 тысяч тенге и лишиться прав.