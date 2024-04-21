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Оптового наркозакладчика задержали в Витебской области

Правоохранители задержали и его подельника — 15-летнего жителя областного центра.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебской области оптового закладчика наркотиков, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Задержание проводилось наркоконтролерами Витебщины совместно с коллегами из Оршанского РУВД в агрогородке Бабиничи.

«Уроженец Новолукомля накануне в лесном массиве Могилевской области забрал свыше 800 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, которое должен был разделить на части и разложить в лесопарковых зонах Витебска и Орши», — сказали в управлении.

Та также отметили, что все наркотические вещества у 26-летнего гражданина были изъяты.

Позже во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в Орше милиционеры взяли с поличным 15-летнего витебчанина, который забирал тайника партию наркотиков, которую впоследствии должен был расфасовать и распространить в областном центре.

В отношении обоих следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств с целью сбыта. Задержанным в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы.