Оптового наркозакладчика задержали в Витебской области

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебской области оптового закладчика наркотиков, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Задержание проводилось наркоконтролерами Витебщины совместно с коллегами из Оршанского РУВД в агрогородке Бабиничи.
«Уроженец Новолукомля накануне в лесном массиве Могилевской области забрал свыше 800 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, которое должен был разделить на части и разложить в лесопарковых зонах Витебска и Орши», — сказали в управлении.
Та также отметили, что все наркотические вещества у 26-летнего гражданина были изъяты.
Позже во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в Орше милиционеры взяли с поличным 15-летнего витебчанина, который забирал тайника партию наркотиков, которую впоследствии должен был расфасовать и распространить в областном центре.
В отношении обоих следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств с целью сбыта. Задержанным в качестве максимального наказания грозит до 15 лет лишения свободы.