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СМИ: под Одессой задержали военных, застреливших полицейского в Виннице

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, задержаны в Одесской области, сообщило украинское издание «Страна», сославшись на анонимные источники.

Источник: Главное управление ДСНС Харькова

Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ.

«Источники “Страны” сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».