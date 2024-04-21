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В МЧС назвали причину появления столба чёрного дыма в небе над Пермью

Пермяки увидели его в Дзержинском районе 21 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Причину появления столба чёрного дыма в небе над Пермью в Дзержинском районе Перми 21 апреля объяснили в МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Как рассказали в ведомстве, причиной дыма стал загоревшийся автобус. Он находится на стоянке на улице Трамвайной. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:00. Уже в 17:19 горение было локализовано, а в 17:22 — ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина произошедшего устанавливается», — уточнили в МЧС.

МЧС