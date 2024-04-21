В МЧС назвали причину появления столба чёрного дыма в небе над Пермью

Как рассказали в ведомстве, причиной дыма стал загоревшийся автобус. Он находится на стоянке на улице Трамвайной. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:00. Уже в 17:19 горение было локализовано, а в 17:22 — ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.