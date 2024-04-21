МЧС обратилось к казахстанцам с призывом

Сегодня стало известно, что река Жайык начала затапливать дачные массивы под Уральском. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан. Позже в МЧС показали кадры с места подтопления под Уральском, где сегодня река Жайык прорвала дамбу и начала переливаться. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах. Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат.