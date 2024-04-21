В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи с избиением девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем телеграм-канале. По его словам, избиение происходило «под усмешки и крики “Россия для русских”».