В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи с избиением девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем телеграм-канале. По его словам, избиение происходило «под усмешки и крики “Россия для русских”».
Омбудсмен написал, что ему хочется верить, что инцидент — это частный случай, а не вновь «зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях».
Первоначально Алиев говорил, что девочка является уроженкой Дагестана, но позже оказалось, что она родилась в Таджикистане. «Все вышесказанное мной актуально, вне зависимости от того, какой национальности избитая девочка», — написал он чуть позже.
По его словам, директор школы вызвана в прокуратуру для разбирательства. «Уже завтра также будет проведено совещание в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики администрации Санкт-Петербурга по указанной проблеме», — сообщил Алиев.
Видео с издевательствами распространилось 20 апреля. «Фонтанка» сообщала, что инцидент произошел в феврале. По данным издания, участников конфликта опросили, а материалы передали в Следственный комитет.
Собеседник «Фонтанки» рассказал, что во время конфликта один из учеников снимал происходящее на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки.
Источник издания уточнил, что классный руководитель вызвала родителей, а школьнице принесли извинения. К медикам участники конфликта не обращались, они продолжили ходить в школу, а подобных инцидентов между ними не происходило, рассказывал собеседник.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.
Ранее президент Владимир Путин сказал, что слова «Россия только для русских» вызывают тревогу. По его словам, ущемление прав какой-либо нации приведет к развалу страны и главным потерпевшим при этом будет русский народ.