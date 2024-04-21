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Метеорологи сообщили об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае

В Прикамье наступил разгар половодья.

Источник: РИА "Новости"

Метеорологи сообщили об угрозе затопления дорог и домов во время половодья в Пермском крае.

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что сейчас наблюдается разгар половодья в регионе. В ближайшие дни — 22—24 апреля — уровень воды в реке Яйве возле гидрологического поста может подняться до отметки 500 сантиметров. Если это произойдёт, ситуация станет серьёзной.

«Возможно возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации: затопление пониженных участков местности, придомовых территорий, жилых и производственных объектов, участков автодорог для населённого пункта Яйва Александровского муниципального округа», — пояснили в Пермском гидрометцентре.