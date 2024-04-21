Метеорологи сообщили об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что сейчас наблюдается разгар половодья в регионе. В ближайшие дни — 22—24 апреля — уровень воды в реке Яйве возле гидрологического поста может подняться до отметки 500 сантиметров. Если это произойдёт, ситуация станет серьёзной.