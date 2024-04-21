Метеорологи сообщили об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае

Метеорологи сообщили об угрозе затопления дорог и домов во время половодья в Пермском крае.
Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что сейчас наблюдается разгар половодья в регионе. В ближайшие дни —
«Возможно возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации: затопление пониженных участков местности, придомовых территорий, жилых и производственных объектов, участков автодорог для населённого пункта Яйва Александровского муниципального округа», — пояснили в Пермском гидрометцентре.