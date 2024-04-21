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В Нижнем Тагиле из окна выпал шестилетний ребенок

В Нижнем Тагиле днем 21 апреля пострадал шестилетний мальчик. В районе Вагонки на улице Ильича из окна второго этажа выпал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Он выжил, а приехавшая на место ЧП бригада медиков доставила его в больницу на Кузнецкого, 10. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

— Ребенка заметила продавщица из соседнего магазина. Она бросилась к нему и вызвала скорую, — сообщает паблик. — У ребенка не было каких-то видимых повреждений.

Сообщается, что у мальчика предварительно закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. При падении он получил тупую травму живота.

В пресс-группе полиции Нижнего Тагила подтвердили случившееся. По этому факту правоохранители проводят проверку и выясняют детали ЧП.