В Нижнем Тагиле из окна выпал шестилетний ребенок

Он выжил, а приехавшая на место ЧП бригада медиков доставила его в больницу на Кузнецкого, 10. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
— Ребенка заметила продавщица из соседнего магазина. Она бросилась к нему и вызвала скорую, — сообщает паблик. — У ребенка не было каких-то видимых повреждений.
Сообщается, что у мальчика предварительно закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. При падении он получил тупую травму живота.
В пресс-группе полиции Нижнего Тагила подтвердили случившееся. По этому факту правоохранители проводят проверку и выясняют детали ЧП.