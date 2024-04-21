В Челябинской области во время движения по трассе взорвался автомобиль

Видео происшествия опубликовали в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как у впереди идущей машины внезапно что-то взрывается. После этого легковушка выезжает на встречную полосу, едва не попадая под грузовик.
Как уточнили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в автомобиле взорвался газовый баллон. ЧП произошло на 183-м километре автодороги «Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск».
В результате аварии автомобиль получил механические повреждения. Никто из людей не пострадал: 22-летний водитель и два его пассажира отказались от медпомощи. Однако владельцу машины придётся ответить за незаконные изменения в конструкции автомобиля по административной статье..
Напомним, в ноябре 2022 года в гараже, пристроенном к одному из домов Магнитогорска произошёл взрыв, после которого занялся пожар. Причиной ЧП стал выход из строя газового оборудования автомобиля.