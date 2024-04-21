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В Минске столкнулись четыре автомобиля из-за водителя, проехавшего на красный

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись четыре автомобиля в результате проезда на красный свет одного из водителей. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, сегодня около 14.55 30-летний водитель автомобиля Peugeot вблизи здания № 37 по Логойскому тракту выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимися на разрешающий сигнал светофора автомобилями марок Volkswagen и Toyota. В результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.

В ГАИ просят автомобилистов быть внимательными и осторожными при проезде перекрестков и руководствоваться сигналами светофоров.