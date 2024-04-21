В Минске столкнулись четыре автомобиля из-за водителя, проехавшего на красный

По предварительной информации, сегодня около 14.55 30-летний водитель автомобиля Peugeot вблизи здания № 37 по Логойскому тракту выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимися на разрешающий сигнал светофора автомобилями марок Volkswagen и Toyota. В результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.