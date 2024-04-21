В эвакопунктах ЗКО находятся 2 300 человек

В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.
Напомним, сегодня из-за размыва насыпной дамбы произошло наполнение поймы реки Урал (Жайык), где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно. Организована эвакуация жителей дачных массивов «Космос» и «Комарова» вблизи города Уральск, кто ранее добровольно отказался покидать свои дома.
В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений — это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.