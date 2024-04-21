В горах Заилийского Алатау спасены двое мужчин

В 12.02 часов спасатели дошли до пострадавших и вместе со спасателями службой спасения города приступили к транспортировке одного из мужчин. В 13:58 часов спасатели спустили пострадавшего вниз и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Спасены двое мужчин, 2004 и 2005 года рождения.