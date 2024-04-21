В горах Заилийского Алатау спасены двое мужчин

Мужчины поднимались на пик Фурманова (3053 м), один из них скатился вниз по склону, второй остался на сыпучем склоне и не смог спуститься самостоятельно.
В 12.02 часов спасатели дошли до пострадавших и вместе со спасателями службой спасения города приступили к транспортировке одного из мужчин. В 13:58 часов спасатели спустили пострадавшего вниз и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Спасены двое мужчин, 2004 и 2005 года рождения.
Спасатели МЧС напоминают про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы: удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно вода, спички в непромокаемом пакете, хоба (коврик-сидушка) для привалов, spf-крем в любое время года.
Обязательно предупреждайте родных или близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения.