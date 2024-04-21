На МКАД машина ушла в занос и перевернулась

По предварительной информации, сегодня около 16.00 32-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь в районе 51-го км внешнего кольца МКАД, при повороте направо не учел погодные (метеорологические) условия, не справился с управлением, затем автомобиль пошел в неуправляемый занос, после чего оказался за пределами проезжей части и перевернулся. В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.
Около 16.31 произошло еще одно ДТП. 53-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, двигался по Долгиновскому тракту и вблизи здания № 2 по ул. Боровикова при перестроении не уступил дорогу автомобилю Peugeot, а затем совершил с ним столкновение. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ОГАИ Центрального района Минска.