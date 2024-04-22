В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

«Автобус Volvo, двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В момент аварии в автобусе — развозке рабочих, находилось около 50 человек. Пострадали 10 пассажиров», — говорится в сообщении.