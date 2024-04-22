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В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Полицейские в Ленинградской области устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 10 пассажиров, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в воскресенье около 13.30 на 249-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье.

«Автобус Volvo, двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В момент аварии в автобусе — развозке рабочих, находилось около 50 человек. Пострадали 10 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком. Все пострадавшие — мужчины.

По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.