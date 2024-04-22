В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло в воскресенье около 13.30 на 249-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье.
«Автобус Volvo, двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В момент аварии в автобусе — развозке рабочих, находилось около 50 человек. Пострадали 10 пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком. Все пострадавшие — мужчины.
По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.