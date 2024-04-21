На Украине объяснили отправку повесток умершим

«Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры. Следовательно, ТЦК и СП не владеют полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу», — сказано в сообщении.