В небе Перми заметили похожий на беспилотник летательный аппарат

В пермских соцсетях 21 апреля разлетелось сообщение о беспилотнике или похожим на него летательном аппарате в Орджоникидзевском районе Перми. Заметно напуганные его появлением в небе города пермяки начали делиться увиденным.
«Комсомолка» обратилась за разъяснением в пресс-службу краевого Минтербеза. Там сообщили, что сегодня днем запуск и полеты БПЛА на территории Перми не проводили. По предварительной информации им летательным аппаратом мог оказаться частный легкомоторный самолет, который совершал согласованный полет.
В краевом ведомстве жителей Перми призывают сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.
Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».