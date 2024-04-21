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В небе Перми заметили похожий на беспилотник летательный аппарат

Схожий с БПЛА летательный аппарат пролетел над Орджоникидзевским районом города.

В пермских соцсетях 21 апреля разлетелось сообщение о беспилотнике или похожим на него летательном аппарате в Орджоникидзевском районе Перми. Заметно напуганные его появлением в небе города пермяки начали делиться увиденным.

«Комсомолка» обратилась за разъяснением в пресс-службу краевого Минтербеза. Там сообщили, что сегодня днем запуск и полеты БПЛА на территории Перми не проводили. По предварительной информации им летательным аппаратом мог оказаться частный легкомоторный самолет, который совершал согласованный полет.

В краевом ведомстве жителей Перми призывают сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».