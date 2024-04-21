В небе Перми заметили похожий на беспилотник летательный аппарат

«Комсомолка» обратилась за разъяснением в пресс-службу краевого Минтербеза. Там сообщили, что сегодня днем запуск и полеты БПЛА на территории Перми не проводили. По предварительной информации им летательным аппаратом мог оказаться частный легкомоторный самолет, который совершал согласованный полет.