На трассе в российском регионе перевернулся автобус с 50 пассажирами

Согласно предварительным данным, автобус Volvo следовал в Усть-Лугу из Кингисеппа. На 249-м километре трассы он внезапно съехал в кювет и перевернулся. В момент аварии в автобусе находились около 50 рабочих. Пострадали 10 пассажиров: двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, а шестеро отделались легкими травмами. Все пострадавшие — мужчины.