В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как подростки в школьном коридоре задирают и бьют одного из учеников. Утверждается, что мальчик является инвалидом, и школьники регулярно глумятся над ним.
Как рассказали в областном главке полиции, родители подростка в полицию об инциденте не сообщали, сотрудники ОВД узнали о нем в ходе мониторинга открытых источников информации. «Инициирована проверка. Полицейские уже установили детей-участников потасовки. В ходе проверки будут определены причины конфликта и дана оценка действиям школьников и их законных представителей», — заявили в пресс-службе ведомства.
Инцидентом в школе заинтересовалась и прокуратура Нижегородской области, также организовавшая проверку.
«Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — информирует пресс-служба прокуратуры региона.