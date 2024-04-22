В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе

Как рассказали в областном главке полиции, родители подростка в полицию об инциденте не сообщали, сотрудники ОВД узнали о нем в ходе мониторинга открытых источников информации. «Инициирована проверка. Полицейские уже установили детей-участников потасовки. В ходе проверки будут определены причины конфликта и дана оценка действиям школьников и их законных представителей», — заявили в пресс-службе ведомства.