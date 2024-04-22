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В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде установила участников инцидента в одной из школ, где подростки издевались над учеником, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: © РИА Новости

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как подростки в школьном коридоре задирают и бьют одного из учеников. Утверждается, что мальчик является инвалидом, и школьники регулярно глумятся над ним.

Как рассказали в областном главке полиции, родители подростка в полицию об инциденте не сообщали, сотрудники ОВД узнали о нем в ходе мониторинга открытых источников информации. «Инициирована проверка. Полицейские уже установили детей-участников потасовки. В ходе проверки будут определены причины конфликта и дана оценка действиям школьников и их законных представителей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Инцидентом в школе заинтересовалась и прокуратура Нижегородской области, также организовавшая проверку.

«Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — информирует пресс-служба прокуратуры региона.