Прокуроры взыскали с поставщиков оборудования 300 миллионов

В общей сложности за три года участники картеля выиграли 82 тендера по поставке и установке светового и звукового оборудования в домах культуры и культурных центрах Ставропольского и Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Москве. В числе их заказчиков были Ставропольский театр кукол, государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский академический ордена “Знак почета” театр драмы им. М. Ю. Лермонтова» и министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, которое в 2017 году закупило звуковое и световое оборудование для Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», а в 2018 году — оборудование, «необходимое для реализации мероприятий» по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Несколько контрактов по установке светового и проекционного оборудования ставропольские бизнесмены выполнили в зданиях префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2018 году.