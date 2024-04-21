Прокуроры взыскали с поставщиков оборудования 300 миллионов

Как следует из материалов дела, Генпрокуратура, действующая в интересах Российской Федерации, обратилась в Красногорский горсуд Московской области с иском к индивидуальным предпринимателям Андрею Бондаренко и Дмитрию Мезенцеву, а также компаниям «Дон Мьюзик», «Сценасвета», «Стройконцепт» и «Согласие» о взыскании дохода в размере 300 млн 223 тыс. руб., полученного от монополистической деятельности в результате нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. При этом прокуроры ссылались на решения антимонопольной службы Ставропольского края.
Дело о картельном сговоре ставропольское УФАС возбудило после проведения проверок по жалобам ООО «Компьютер-Союз» и АО «Ставропольский завод “Спутник”». В ходе проверки торгов за период с 2017 по 2019 год с участием компаний, на которые поступили жалобы, антимонопольщики выявили 82 закупочные процедуры с признаками картельного сговора. В частности, заявки и ценовые предложения подавались участниками этих закупок с минимальной разницей по времени и с использованием общих IP-адресов. Выяснилось также, что компании—участники одних и тех же торгов имели общее руководство, сотрудников, вели единую бухгалтерию и даже находились по одному адресу в Ставрополе — на улице Голенева, 55а. По этому адресу располагался магазин световой и музыкальной аппаратуры.
В ходе совместной проверки в марте 2020 года сотрудники УФАС по Ставропольскому краю и региональной полиции с трудом смогли попасть в офисы «участников холдинга» и буквально поймать на выходе с черного хода его представителей, которые пытались вынести с собой документы.
Между тем при исследовании содержимого компьютеров в офисах на Голенева, 55а и изъятых документов стало понятно, что бухгалтерия, проектно-сметная и юридическая документация к контрактам и другая информация по договорам ООО «Согласие», ООО «Стройконцепт», ООО «Дон Мьюзик», ООО «Сценасвета» и ИП Мезенцева и Бондаренко составляют единую базу. Доверительное управление обществами осуществлял глава ИП Андрей Бондаренко, имевший доли во всех компаниях, которые участвовали в торгах.
Работали во всех ООО и ИП одни и те же люди, которые могли в одной из компаний занимать должность директора или замдиректора, а в другой числиться учредителем. Кроме того, почти все они приходились друг другу родственниками.
Работу под одной крышей руководители компаний объясняли тем, что добровольно объединились в холдинг «Югпроектинсталляция». В УФАС уточнили по этому поводу, что «Югпроектинсталляция» не являлась юридическим лицом, а компании просто объединились по устному договору под «одним товарным логотипом» «с целью ведения совместной деятельности».
В ходе торгов участники сговора, по данным УФАС, подавали несколько ценовых предложений, но фактически участники таких закупок просто создавали видимость конкуренции, начальная цена аукциона опускалась в среднем на 0,5−1,5%, то есть госконтракт заключался с минимальным снижением цены.
В общей сложности за три года участники картеля выиграли 82 тендера по поставке и установке светового и звукового оборудования в домах культуры и культурных центрах Ставропольского и Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Москве. В числе их заказчиков были Ставропольский театр кукол, государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский академический ордена “Знак почета” театр драмы им. М. Ю. Лермонтова» и министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, которое в 2017 году закупило звуковое и световое оборудование для Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», а в 2018 году — оборудование, «необходимое для реализации мероприятий» по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Несколько контрактов по установке светового и проекционного оборудования ставропольские бизнесмены выполнили в зданиях префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2018 году.
После проведенной в 2020 году проверки господа Бондаренко и Мезенцев свернули деятельность своих ИП, но решение УФАС о штрафах обжаловали в арбитраже. Суды всех уровней тем не менее согласились с мнением антимонопольщиков, обязав нарушителей заплатить в общей сложности более 16 млн руб. в бюджет. Арбитражные суды также признали доказанной аффилированность ИП Бондаренко с находившимися под его управлением ООО «Стройконцепт», «Дон Мьюзик», «Согласие», «Кубаньмедиапроект», «Сценасвета» «в целях ведения совместной деятельности, обеспечения победы одного из участников соглашения и поддержания цен на торгах».
В июне 2023 года Ленинский районный суд признал Андрея Бондаренко виновным в «ограничении конкуренции с причинением ущерба в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дело по соответствующим статьям было возбуждено краевым управлением МВД. В ходе расследования вскрылись факты завышения стоимости поставленного по контрактам оборудования почти в два раза. Завышалась и стоимость материалов в ходе капитального ремонта краевого театра имени Лермонтова. Суд посчитал, что на этом объекте бюджету был «причинен материальный ущерб на сумму порядка 7 млн руб.», который господин Бондаренко должен был погасить.
Красногорский городской суд, изучив материалы дела, в свою очередь, пришел к выводу, что контракты, заключенные компаниями, входившими в картельный сговор, являются ничтожными и подпадают под предусмотренные законом санкции, когда суд вправе взыскать в доход Российской Федерации все полученное сторонами, «действовавшими умышленно», по таким сделкам. Решением суда иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен, с ответчиков постановлено взыскать солидарно 300 млн 223 тыс. руб.— всю сумму «незаконного обогащения».
Ответчики обжаловали данное решение в Мособлсуде, но дело и там на днях проиграли.