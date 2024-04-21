Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний мальчик погиб на руках у матери в ДТП на Южном Урале

Водитель автомобиля не справился с управлением.

Источник: ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 апреля, в 16:50 на автодороге поселка Нововоронинский, — сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, за рулем «ВАЗ 2112» находился 18-летний водитель, который не справился с управлением — на изгибе дороги машину унесло в кювет, где произошло столкновение с земляным валом.

В результате аварии от полученных травм погиб мальчик возрастом 2 года 7 месяцев, ребенок находился на руках у матери. Женщина и еще один несовершеннолетний пассажир — 15-летний подросток, госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

«Предварительно установлено, что в автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности», — сообщают в ведомстве.

Работать на место ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего выезжал начальник Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Верхнеуральскому району.