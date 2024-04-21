Двухлетний мальчик погиб на руках у матери в ДТП на Южном Урале

Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 апреля, в 16:50 на автодороге поселка Нововоронинский, — сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, за рулем «ВАЗ 2112» находился 18-летний водитель, который не справился с управлением — на изгибе дороги машину унесло в кювет, где произошло столкновение с земляным валом.
В результате аварии от полученных травм погиб мальчик возрастом 2 года 7 месяцев, ребенок находился на руках у матери. Женщина и еще один несовершеннолетний пассажир — 15-летний подросток, госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
«Предварительно установлено, что в автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности», — сообщают в ведомстве.
Работать на место ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего выезжал начальник Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Верхнеуральскому району.