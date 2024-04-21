На северо-востоке Сирии нанесли ракетный удар по военному аэродрому США

Как сообщил новостной портал Shafaq News, удар был нанесен с территории Ирака из района Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада). По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов и в небо поднялся густой столб дыма.