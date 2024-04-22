«Боролась 20 дней»: Юная спортсменка, попавшая в ДТП с велокомандой, скончалась в больнице

Страшная авария случилась 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. Иномарка вылетела на встречку и влетела в «Приору», где ехала сборная по велоспорту из Липецка. Из-за сильного удара все находящиеся в отечественной легковушке получили серьезные травмы. За рулем был тренер Максим Раилко, он погиб на месте. Алина сидела рядом на пассажирском кресле. Она после ДТП впала в кому. Родные до последнего надеялись, что девочка выкарабкается. Но чуда не случилось… Юная спортсменка боролась за жизнь 20 дней.