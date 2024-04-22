«Боролась 20 дней»: Юная спортсменка, попавшая в ДТП с велокомандой, скончалась в больнице

21 апреля в больнице Краснодара скончалась спортсменка отделения велоспорта спортивной школы № 7 города Липецка Алина Крючкова. Девочка умерла, не приходя в себя. Об этом сообщила руководитель департамента по физической культуре и спорту Липецка Ксения Казакова.
Страшная авария случилась 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. Иномарка вылетела на встречку и влетела в «Приору», где ехала сборная по велоспорту из Липецка. Из-за сильного удара все находящиеся в отечественной легковушке получили серьезные травмы. За рулем был тренер Максим Раилко, он погиб на месте. Алина сидела рядом на пассажирском кресле. Она после ДТП впала в кому. Родные до последнего надеялись, что девочка выкарабкается. Но чуда не случилось… Юная спортсменка боролась за жизнь 20 дней.
— Говорят, Господь забирает лучших! Это действительно так, только это очень несправедливо… Как это все несправедливо!!! Боролась 20 дней… Милая, добрая, чистая моя доченька, светлый мой человечек, я была самой счастливой мамой все эти 17 лет, — написала в соцсетях мама девочки Елена.
Фото: соцсети.
Соболезнования в связи с трагедией выразил и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
— Все мы до последнего надеялись на лучшее. Весь регион переживал. Но, к большому сожалению, случилось иначе. Сегодня перестало биться сердце нашей юной спортсменки Алины Крючковой. Она больше всех пострадала в страшной аварии на Кубани, в которой три недели назад погиб ее тренер Максим Раилко. С восьми лет Алина была в спорте. Строила планы, выступала за регион. Несправедливо, больно, тяжело, — написал в телеграм-канале Артамонов.
На счету пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП, теперь две жизни — тренера Максима Раилко и юной велосипедистки Алины Крючковой.
Известно, что еще трое детей, ехавшие на соревнования в этой же машине, идут на поправку. Но некоторым пострадавшим спортсменам предстоит делать пластику лица, чтобы поставить на место лицевые кости. Дети продолжают проходить лечение и реабилитацию.