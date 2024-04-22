Приостановлен розыск фигуранта дела о растрате денег РЖД

Как ранее сообщал «Ъ», следственный департамент МВД считает господина Шеянова организатором преступной группы, в которую также вошли экс-гендиректор ФПК Михаил Акулов и гендиректор ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин. По версии следствия, все вместе они совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно выводам следствия, в период с 8 февраля 2008 года по 25 января 2016 года фигуранты похитили 330,5 млн руб., используя для этого служебное положение господина Акулова. Инструментами хищения следствие считает два соглашения — договор оказания услуг от 20 апреля 2010 года и договор инвестирования от 29 декабря 2012 года. Они были заключены между ФПК и принадлежавшей господину Шеянову «Мехпрачечной СвЖД», которая долгое время была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья и мягкого инвентаря, предоставляемых пассажирам.