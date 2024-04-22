Приостановлен розыск фигуранта дела о растрате денег РЖД

Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена Вячеслава Шеянова, заблокировав его личные данные в своей базе. По данным «Ъ», это произошло после обращения с международную полицейскую организацию голландского адвоката предпринимателя. Как следует из уведомления Интерпола, его комиссия по контролю за файлами изучит аргументы защиты господина Шеянова, после чего будет принято решение либо об окончательном прекращении розыска бизнесмена, либо о его возобновлении.
Напомним, запрос на международный розыск Вячеслава Шеянова в головной офис Интерпола российская сторона направила 26 октября 2023 года. Несколькими месяцами ранее Мещанский суд Москвы заочно вынес решение о заключении бизнесмена под стражу. В российском запросе содержалось требование разместить данные бизнесмена в розыскной базе международной полицейской организации с так называемым красным ордером, который означает необходимость предэкстрадиционного ареста разыскиваемого при его обнаружении.
Как ранее сообщал «Ъ», следственный департамент МВД считает господина Шеянова организатором преступной группы, в которую также вошли экс-гендиректор ФПК Михаил Акулов и гендиректор ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин. По версии следствия, все вместе они совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно выводам следствия, в период с 8 февраля 2008 года по 25 января 2016 года фигуранты похитили 330,5 млн руб., используя для этого служебное положение господина Акулова. Инструментами хищения следствие считает два соглашения — договор оказания услуг от 20 апреля 2010 года и договор инвестирования от 29 декабря 2012 года. Они были заключены между ФПК и принадлежавшей господину Шеянову «Мехпрачечной СвЖД», которая долгое время была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья и мягкого инвентаря, предоставляемых пассажирам.
Следствие считает, что оба соглашения либо не выполнялись, либо заложенные в них условия изначально были невыгодны для структуры РЖД. Так, согласно версии следствия, в первом случае договор позволил фирме господина Шеянова получить незаконный «повышенный доход», так как ее расценки на 5% превышали стоимость услуг других контрагентов. По второму соглашению, говорится в деле, ФПК согласилась финансировать строительство новой прачечной в Екатеринбурге, однако здание не было построено, а выделенные на этот проект 300 млн руб. были похищены.
Однако, как сообщал «Ъ», Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, направив дело на дополнительное расследование. Надзорное ведомство обратило внимание на аргумент защиты, что 28 августа 2019 года ФПК в качестве возврата инвестиций получила более 300 млн руб. по представленным ей банковским гарантиям. А установление следствием ущерба по договору об оказании услуг прокуратура посчитала «необоснованным», отметив, что, согласно решениям арбитражного суда, полученные в рамках исполнения договора суммы являются прибылью «Мехпрачечной СвЖД». А это противоречит квалификации деяния как растраты. Также следствием, подчеркнуло надзорное ведомство, не было приведено доказательств создания фигурантами преступной группы.
Между тем голландский адвокат господина Шеянова в своем обращении в Интерпол утверждал, что материалы уголовного дела противоречат уставу этой полицейской организации. Он так же, как и его российские коллеги, привел в пользу бизнесмена тот аргумент, что в материалах расследования отсутствует реальный ущерб, причинение которого является необходимым условием для уголовного преследования человека по преступлениям экономической направленности. В данном же случае ФПК воспользовалась предоставленными ей господином Шеяновым банковскими гарантиями и свои средства вернула.
После приостановления розыска господина Шеянова, по данным «Ъ», его защита направила в Интерпол решение Генпрокуратуры РФ о направлении уголовного дела на дополнительное расследование с аргументами надзора.